شؤون فلسطينية

دعوات من بيتا لمؤازرة البلدة وكسر حصار الاحتلال عنها

دعوات من بيتا لمؤازرة البلدة وكسر حصار الاحتلال عنها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال حصار بلدة بيتا جنوب نابلس لليوم الرابع على التوالي، وقطع الطرق التي تربطها مع باقي البلدة والقرى المجاورة.

وقال الناشط حذيفة بدير من بيتا، إن الاحتلال يستهدف كل سكان البلدة، وينفذ عمليات مداهمة للبيوت وسرقة لمحتوياتها وترويع السكان والأطفال، وتصوير الوجوه والبطاقات الشخصية.

وأكد على ضرورة وجود مؤازرة شعبية ورسمية من البلدات المجاورة لبيتا، والوقوف بشكل جدي لكسر حصار الاحتلال على البلدة.

 وأشار بدير إلى أن البلدة تعاني من عدم وجود مراكز للإسعاف والطوارئ في ظل ما تتعرض له من هجمات إسرائيلية، تستهدف كل مقومات الحياة.

وأوضح أن المدارس مفتوحة داخل البلدة لكن صعوبة الوصول إليها بسبب الحصار المستمر، واقتحامات الاحتلال المتكررة وخاصة موعد توجه الطلاب لمدارسهم.

روح التحدي

 ورغم ما تتعرض له البلدة من حصار وتضييق، إلا أن بدير أكد أن شبابها وأطفالها يتمتعون بروح التحدي وعدم الخوف من الاحتلال.

 ونبه إلى أن الأوضاع في الضفة بشكل عام وبيتا خاصة تشهد تطوراً في المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال،  إلى جانب بحث الشباب الثائر عن بدائل جديدة ومبتكرة للتصدي للمستوطنين.

وأضاف أن الناس باتوا اليوم أكثر تمسكاً بأرضهم وأكثر قدرة وإرادة على تحدي المستوطنين لحماية أرضهم ومنازلهم.

ولفت بدير إلى أن بيتا أوصلت رسالتها للقرى المهددة بالاستيطان، بأن أحداً لن يستطيع أن يدافع عن الأرض إلا أصحابها، وأن يرتقى الشهيد أمام بيته هو رسالة قوية جداً للاحتلال.

أرض الشهداء

 ومنذ عام 2014 استشهد على أرض بيتا 16 شهيداً، 12 منهم في معركة الدفاع عن جبل صبيح منذ 4/5/2021.

وتبلغ مساحة بلدة بيتا 35 ألف دونم، يعيش فيها 17 ألف مواطن، وأقام الاحتلال قبل عامين بؤرة استيطانية على أراضي السكان في جبل صبيح والتي باتت نقطة مواجهة مستمرة مع قوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

مرابطات يدعون للحشد والرباط لصدِّ اقتحامات المسجد الأقصى

مرابطات يدعون للحشد والرباط لصدِّ اقتحامات المسجد الأقصى

التجمع الإعلامي الفلسطيني يندد باستهداف الاحتلال للصحفيين

التجمع الإعلامي الفلسطيني يندد باستهداف الاحتلال للصحفيين

وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين

وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين

بحر بوجه مذكرة إلى البرلمانات الدولية حول تصاعد الاعتداءات على الأقصى

بحر بوجه مذكرة إلى البرلمانات الدولية حول تصاعد الاعتداءات على الأقصى

دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بدءاً من الليلة

دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بدءاً من الليلة

دعوات من بيتا لمؤازرة البلدة وكسر حصار الاحتلال عنها

دعوات من بيتا لمؤازرة البلدة وكسر حصار الاحتلال عنها

كتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية تنظمان ورشة عمل حول الضمان الاجتماعي

كتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية تنظمان ورشة عمل حول الضمان الاجتماعي

تفاصيل لقاء العاروري بوفد من الجبهة الشعبية

تفاصيل لقاء العاروري بوفد من الجبهة الشعبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مرابطات يدعون للحشد والرباط لصدِّ اقتحامات المسجد الأقصى

مرابطات يدعون للحشد والرباط لصدِّ اقتحامات المسجد الأقصى

التجمع الإعلامي الفلسطيني يندد باستهداف الاحتلال للصحفيين

التجمع الإعلامي الفلسطيني يندد باستهداف الاحتلال للصحفيين

وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين

وفد من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يصل فلسطين

بحر بوجه مذكرة إلى البرلمانات الدولية حول تصاعد الاعتداءات على الأقصى

بحر بوجه مذكرة إلى البرلمانات الدولية حول تصاعد الاعتداءات على الأقصى

دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بدءاً من الليلة

دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بدءاً من الليلة

دعوات من بيتا لمؤازرة البلدة وكسر حصار الاحتلال عنها

دعوات من بيتا لمؤازرة البلدة وكسر حصار الاحتلال عنها

كتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية تنظمان ورشة عمل حول الضمان الاجتماعي

كتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية تنظمان ورشة عمل حول الضمان الاجتماعي

طولكرم: الاحتلال يقتحم ضاحية شويكة ويستولي على كاميرات مراقبة

طولكرم: الاحتلال يقتحم ضاحية شويكة ويستولي على كاميرات مراقبة

منوعات

صور: ميرهان حسن تودّع الصيف بـ فستان مكشوف أمام البحر

صور: ميرهان حسن تودّع الصيف بـ فستان مكشوف أمام البحر

آل باتشينو برفقة طليقته نور الفلاح في عشاء رومانسي والجمهور يتساءل!

آل باتشينو برفقة طليقته نور الفلاح في عشاء رومانسي والجمهور يتساءل!

بالصور: أبرز إطلالات هيفاء وهبي الجريئة

بالصور: أبرز إطلالات هيفاء وهبي الجريئة

قد تودي به للسجن.. دعوى قضائية ضد الفنان المصري مصطفى قمر

قد تودي به للسجن.. دعوى قضائية ضد الفنان المصري مصطفى قمر

زياد برجي يرفض استلام جائزة &quot;موركس دور&quot; ويعلّق: مردود ذوبوها

زياد برجي يرفض استلام جائزة "موركس دور" ويعلّق: مردود ذوبوها

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في &quot;مدرسة المشاغبين&quot;

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في "مدرسة المشاغبين"

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء &quot;سفاح الجيزة&quot;

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء "سفاح الجيزة"

عربي

منظمة التعاون الإسلامي والسعودية تشرعان في التحضير للمؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام

منظمة التعاون الإسلامي والسعودية تشرعان في التحضير للمؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة

ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة