شؤون فلسطينية

كتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية تنظمان ورشة عمل حول الضمان الاجتماعي

كتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية تنظمان ورشة عمل حول الضمان الاجتماعي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نظمت كتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية ندوة لكادرها في شمال االضفة الغربية بحضور ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية وعاصم عبد الهادي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطينى تم خلالها استعراض التطورات الجارية بشأن قانون الضمان الاجتماعي.

واستعرض كل من خالد عبدالهادي سكرتير كتلة الوحدة العمالية
وساهر صرصور سكرتير الكتلة العمالية التقدمية موقف الكتلتين من مشروع قانون الضمان الاجتماعي واجابوا على العديد من الاستفسارات.

 وفي نهاية اللقاء اكد المجتمعون على ضرورة انجاز قانون الضمان بصفته احد التدخلات الرئيسية للحماية الاجتماعية الشاملة وذلك من خلال قانون يراعي مصالح العمال ويضمن لهم
ولعائلاتهم حياة كريمة ويراعي نزاهة واستقلالية المؤسسة وكافة اجراءات الحوكمة والشفافية للمجلس بما يضمن استقلالية وديمومة عمل المؤسسة.

كما اكد المجتمعون على ضرورة التمسك بكافة المنافع المطروحة ونفاذها من لحظة النفاذ وخاصة منفعة البطالة وعدم المساس بحقوق العاملين في مكافأة نهاية الخدمة حسب قرار المحكمة الدستورية.

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