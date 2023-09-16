كهرباء غزة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن تعطل أحد الخطوط





ولفتت إلى أن "فقدان الخط أثر على الحصص الكهربائية في جميع المحافظات، خاصة وأن الطاقة الكهربائية المتدفقة عبر الخط تبلغ 12 ميجاوات"، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، تنويها مهماً للمواطنين، بشأن عمل خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة.ونوهت الشركة، في بيان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى حدوث "تعطل مفاجئ لخط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة من داخل الخط الأخضر وذلك اليوم السبت قرابة الساعة 11:30 صباحاً"، مبينة أنه جارٍ العمل حالياً على استكشاف مسببات العطل لإجراء الإصلاحات اللازمة.