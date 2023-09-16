الجزائر: حرائق الغابات تشتعل مجدداً وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان





يأتي ذلك بعد شهرين، من مقتل 34 شخصاً بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات، نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.



وقالت خلية الإعلام والاتصال التابعة لمديرية الحماية المدنية بالولاية، في بيان، السبت، إنه "تم السيطرة وإخماد خلال 24 ساعة الماضية ما يقارب من 20 حريق غطاء نباتي بعدة مناطق في ولاية بجاية، وحتى الساعة لم يبق سوى حريق واحد في عش الباز ببلدية بجاية وحريق آخر بالمكان المسمى مهوي ببلدية تيشي الذي تم إخماده و يبقى تحت الحراسة".



وأضافت أنها "سخرت كل الإمكانيات لعدة متدخلين للحد من انتشار وتوسع رقعة هذه الحرائق، على غرار فرق التدخل يوم أمس، للأرتال المتنقلة لكل من ولاية البويرة، سطيف وبرج بوعريريج، كما تم تسخير الإمكانيات الجوية هذه الصبيحة". وتابعت أن "عملية الإخماد متواصلة والحريق متحكم فيه".



والليلة الماضية، أعلن العقيد نور الدين فدي، مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقال العقيد فدي للتلفزيون الجزائري إن "مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج".



وأشار إلى أنه "حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّة خسائر بشرية كانت أم مادية، خاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفادياً لأي مخاطر"، مضيفاً "نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق".







رام الله - دنيا الوطناندلعت الحرائق في الجزائر، اليوم السبت، مجدداً، وتحديداً في ولاية بجاية، حيث تتسع مساحة النيران، نحو مناطق المأهولة بالسكان، حيث تم إخلائها.