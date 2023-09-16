عربي

الجزائر: حرائق الغابات تشتعل مجدداً وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان

الجزائر: حرائق الغابات تشتعل مجدداً وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت الحرائق في الجزائر، اليوم السبت، مجدداً، وتحديداً في ولاية بجاية، حيث تتسع مساحة النيران، نحو مناطق المأهولة بالسكان، حيث تم إخلائها.

يأتي ذلك بعد شهرين، من مقتل 34 شخصاً بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات، نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.

وقالت خلية الإعلام والاتصال التابعة لمديرية الحماية المدنية بالولاية، في بيان، السبت، إنه "تم السيطرة وإخماد خلال 24 ساعة الماضية ما يقارب من 20 حريق غطاء نباتي بعدة مناطق في ولاية بجاية، وحتى الساعة لم يبق سوى حريق واحد في عش الباز ببلدية بجاية وحريق آخر بالمكان المسمى مهوي ببلدية تيشي الذي تم إخماده و يبقى تحت الحراسة".

وأضافت أنها "سخرت كل الإمكانيات لعدة متدخلين للحد من انتشار وتوسع رقعة هذه الحرائق، على غرار فرق التدخل يوم أمس، للأرتال المتنقلة لكل من ولاية البويرة، سطيف وبرج بوعريريج، كما تم تسخير الإمكانيات الجوية هذه الصبيحة". وتابعت أن "عملية الإخماد متواصلة والحريق متحكم فيه".

والليلة الماضية، أعلن العقيد نور الدين فدي، مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال العقيد فدي للتلفزيون الجزائري إن "مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج".

وأشار إلى أنه "حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّة خسائر بشرية كانت أم مادية، خاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفادياً لأي مخاطر"، مضيفاً "نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق".


أخبار ذات صلة

الجزائر: حرائق الغابات تشتعل مجدداً وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان

الجزائر: حرائق الغابات تشتعل مجدداً وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة

ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار

المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء

المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء

ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 11300 قتيل وآلاف المفقودين

ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 11300 قتيل وآلاف المفقودين

العاهل المغربي: عملية إعادة إيواء المتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى

العاهل المغربي: عملية إعادة إيواء المتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طولكرم: الاحتلال يقتحم ضاحية شويكة ويستولي على كاميرات مراقبة

طولكرم: الاحتلال يقتحم ضاحية شويكة ويستولي على كاميرات مراقبة

انطلاق فعاليات &quot;أيام العنب الخليلي&quot; في البلدة القديمة بالخليل

انطلاق فعاليات "أيام العنب الخليلي" في البلدة القديمة بالخليل

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 452 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 452 أسيراً

جنين: إحالة مُخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

جنين: إحالة مُخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

بلدية غزة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن جمع النفايات

بلدية غزة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن جمع النفايات

الاحتلال يعتقل طالباً جامعياً على حاجز الجيب العسكري شمال القدس

الاحتلال يعتقل طالباً جامعياً على حاجز الجيب العسكري شمال القدس

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

الصحة بغزة: مرضى الفشل الكلوي أمام خطر يهدد حياتهم

الصحة بغزة: مرضى الفشل الكلوي أمام خطر يهدد حياتهم

منوعات

صور: ميرهان حسن تودّع الصيف بـ فستان مكشوف أمام البحر

صور: ميرهان حسن تودّع الصيف بـ فستان مكشوف أمام البحر

آل باتشينو برفقة طليقته نور الفلاح في عشاء رومانسي والجمهور يتساءل!

آل باتشينو برفقة طليقته نور الفلاح في عشاء رومانسي والجمهور يتساءل!

بالصور: أبرز إطلالات هيفاء وهبي الجريئة

بالصور: أبرز إطلالات هيفاء وهبي الجريئة

قد تودي به للسجن.. دعوى قضائية ضد الفنان المصري مصطفى قمر

قد تودي به للسجن.. دعوى قضائية ضد الفنان المصري مصطفى قمر

زياد برجي يرفض استلام جائزة &quot;موركس دور&quot; ويعلّق: مردود ذوبوها

زياد برجي يرفض استلام جائزة "موركس دور" ويعلّق: مردود ذوبوها

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في &quot;مدرسة المشاغبين&quot;

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في "مدرسة المشاغبين"

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء &quot;سفاح الجيزة&quot;

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء "سفاح الجيزة"

عربي

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة

ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار