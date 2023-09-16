الزراعة بغزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن موسم الزيتون لهذا العام

أكد محمد أبو عودة، الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة، اليوم السبت، أن نسبة حصاد الزيتون لهذه العام، ما بين المتوسطة إلى الضعيفة، مقارنة بالعام السابق.



وقال أبو عودة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "كمية حمل شجر الزيت لهذا العام من المتوقع أن تكون من تسعة إلى عشرة آلاف طن"، موضحاً أنها تنقسم لجزئين، جزء للتخليل، والآخر لزيت الزيتون.



وأوضح أن "ضعف حمل شجر الزيتون، يعود لعدة أسباب، منها التغيرات المناخية التي تحصل بالمنطقة من ارتفاع لدراجات الحرارة بشكل غير مسبق".



ولفت أبو عودة، إلى أن العامل الأهم هو أن شجر الزيتون فيه نظام المعاومة، فالعام الماضي كان الحمل وفير، وبالتالي من الطبيعي شجر هذا العام أن يكون حمله قليل.



وكانت وزارة الزراعة، بغزة، أعلنت في وقت سابق، أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتباراً من 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في جميع محافظات القطاع.



وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن تشغيل معاصر الزيتون يبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من كفاءة عملها.





