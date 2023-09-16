كمال الخطيب: الرباط بالأقصى والدفاع عنه شرف وواجب على كل مسلم

رام الله - دنيا الوطنأكد كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48، أن المسجد الأقصى عقيدة للمسلمين وآية منقوشة في كتاب الله، وأن الرباط فيه وشد الرحال إليه دفاع عن حوض الرسول الكريم.ودعا الشيخ الخطيب، في تصريح صحفي، لبذل كل جهد ممكن في معركة الإرادات التي نخوضها مع الاحتلال لتثبيت حقنا في المسجد الأقصى ونيل شرف الرباط فيه.وقال إن "المطلوب هو عدم خذلان المسجد الأقصى، وعدم المساومة عليه أو إدارة الظهر له، وأن يشد الجميع الرحال إليه"، مشيراً إلى أن ثلاثة أسابيع صعبة ستمر على المسجد الأقصى المبارك، بسبب دعوات استباحته وتدنيسه من الجماعات الاستيطانية.وأوضح الخطيب أن الاحتلال جند كل وسائله بالدعوة لاستهداف وانتهاك وتدنيس المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد، وأن الأحزاب والجماعات الاستيطانية تجيش لاقتحام المسجد المبارك في ما تسمى أعياد رأس السنة العبرية والغفران والعرش.ولفت إلى أن الاحتلال يستغل الواقع العربي والفلسطيني العام وموجة التطبيع العمياء، على حساب الصمت عما يجري في المسجد الأقصى.