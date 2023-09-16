جنين: إحالة مُخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

رام الله - دنيا الوطنأحالت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة جنين،مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية ضبط الطواقم مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، ولا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية في مستودع المخالف في محافظة جنين.وبين ياسر أبو صفط، مدير دائرة حماية المستهلك في محافظة جنين، أن عملية الضبط تمت بمشاركة طواقم الضابطة الجمركية في مستودع المخالف، وتبين أن 18 صنفاً من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تعود بعضها إلى تاريخ العام 2020، وجزء آخر لا يحمل تاريخ صلاحية.وأكد أبو صفط على تكثيف جولات الرقابة والتفتيش على قطاع التجميل بالتعاون مع الشركاء، بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين على مواد التجميل، مؤكداً على أهمية الانتباه لبطاقة البيان ومكوناتها وتاريخ الصلاحية.يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع طواقم وزارة الصحة، تنفذ حملات مستمرة على محال ومراكز وصالونات التجميل، للتأكد من صحة وسلامة مستحضرات التجميل المستخدمة.