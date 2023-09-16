شؤون فلسطينية

اشتية يتوجه غداً إلى نيويورك للمشاركة باجتماع المانحين

اشتية يتوجه غداً إلى نيويورك للمشاركة باجتماع المانحين
رئيس الوزراء محمد اشتية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى نيويورك، غداً الأحد، للمشاركة في اجتماع الدول المانحة الذي يعقد، الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال داوود الديك، مستشار رئيس الوزراء، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إن "اشتية سيعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الدول العربية، وكذلك ممثل السياسة الأوروبية، وغيرها من الدول الصديقة".

وأشار الديك، إلى أنه سيتم التركيز خلال الاجتماعات على وقف نزيف الدم الفلسطيني، وزيادة واستئناف الدعم الخارجي للحكومة الفلسطينية، لما تعانيه من أزمة مالية.

وكان اشتية، قد بحث، الخميس الماضي، مع وزيرة خارجية النرويج أنكين هويتفيلدت، ترتيبات اجتماع المانحين، بصفتها رئيسة الاجتماع، بالإضافة إلى آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين.

وطالب رئيس الوزراء، خلال لقائه هويتفيلدت في مكتبه برام الله، الدول المانحة بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة وايفائها بتعهداتها التي قطعتها خلال الاجتماعات السابقة، ووقف كافة الإجراءات الأحادية والسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، بالإضافة إلى وقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.

في سياق متصل، يغادر الرئيس  محمود عباس، اليوم السبت، جمهورية كوبا، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس عباس سيعقد لقاءات ثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيس كوبا السابق راؤول كاسترو، والعديد من قادة دول العالم، والعرب.

ولفت منصور إلى أن كلمة الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون يوم الخميس المقبل، الموافق 21 أيلول/ سبتمبر 2023.

أخبار ذات صلة

الزراعة بغزة تتحدث لـ&quot;دنيا الوطن&quot; عن موسم الزيتون لهذا العام

الزراعة بغزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن موسم الزيتون لهذا العام

لقاء يجمع قيادتي حماس والجبهة الشعبية في بيروت

لقاء يجمع قيادتي حماس والجبهة الشعبية في بيروت

كمال الخطيب: الرباط بالأقصى والدفاع عنه شرف وواجب على كل مسلم

كمال الخطيب: الرباط بالأقصى والدفاع عنه شرف وواجب على كل مسلم

جنين: إحالة مُخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

جنين: إحالة مُخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

اشتية يتوجه غداً إلى نيويورك للمشاركة باجتماع المانحين

اشتية يتوجه غداً إلى نيويورك للمشاركة باجتماع المانحين

الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

الرئيس عباس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عباس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

قيادي بحماس: شعبنا سينتفض بكافة الوسائل للدفاع عن الأسرى والمسجد الأقصى

قيادي بحماس: شعبنا سينتفض بكافة الوسائل للدفاع عن الأسرى والمسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: إحالة مُخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

جنين: إحالة مُخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

الاحتلال يعتقل طالباً جامعياً على حاجز الجيب العسكري شمال القدس

الاحتلال يعتقل طالباً جامعياً على حاجز الجيب العسكري شمال القدس

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

الصحة بغزة: مرضى الفشل الكلوي أمام خطر يهدد حياتهم

الصحة بغزة: مرضى الفشل الكلوي أمام خطر يهدد حياتهم

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

نقابة الصحفيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين شرق القطاع

نقابة الصحفيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين شرق القطاع

نابلس: إصابات ومداهمات واسعة خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

نابلس: إصابات ومداهمات واسعة خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

منوعات

قد تودي به للسجن.. دعوى قضائية ضد الفنان المصري مصطفى قمر

قد تودي به للسجن.. دعوى قضائية ضد الفنان المصري مصطفى قمر

زياد برجي يرفض استلام جائزة &quot;موركس دور&quot; ويعلّق: مردود ذوبوها

زياد برجي يرفض استلام جائزة "موركس دور" ويعلّق: مردود ذوبوها

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في &quot;مدرسة المشاغبين&quot;

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في "مدرسة المشاغبين"

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء &quot;سفاح الجيزة&quot;

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء "سفاح الجيزة"

بالصور: تامر حسني يشارك بالحملة التي أطلقها الهلال الاحمر لإغاثة ضحايا ليبيا والمغرب

بالصور: تامر حسني يشارك بالحملة التي أطلقها الهلال الاحمر لإغاثة ضحايا ليبيا والمغرب

الفنانة صفاء سلطان تقلق جمهورها: انكتبلي عمر جديد

الفنانة صفاء سلطان تقلق جمهورها: انكتبلي عمر جديد

مها المصري تعلن فقدان ابن شقيقتها وعائلته عقب إعصار ليبيا وتُعمّم صورهم

مها المصري تعلن فقدان ابن شقيقتها وعائلته عقب إعصار ليبيا وتُعمّم صورهم

عربي

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار

المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء

المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء