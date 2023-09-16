شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بحجة الأعياد اليهودية
الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليلي، أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم غسان الرجبي، إن إغلاقه يأتي "ضمن التقسيم الزماني والمكاني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم".

وأوضح أن "الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنوياً بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن الاحتلال قرر إغلاقه هذا العام بتواريخ: 16 و20 و24، و25 من الشهر الجاري.

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