دولي

زعيم كوريا الشمالية يزور مصنعاً للطائرات المقاتلة الروسية

زعيم كوريا الشمالية يزور مصنعاً للطائرات المقاتلة الروسية
زعيم كوريا الشمالية يزور مصنعاً للطائرات المقاتلة الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الجمعة، زيارة لمصنع لإنتاج الطائرات الحربية الروسية، في كومسومولسك-نا-آمور التي تعد مركزاً هندسياً روسياً رئيسياً، وذلك في إطار زيارته إلى أقصى الشرق الروسي.

وأبدى كيم، خلال الزيارة، إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الطيران الروسية، متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ويوم الأربعاء الماضي، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بكيم المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون بينهما.

وقال الكرملين، الجمعة، إن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقيات بشأن المسائل العسكرية أو في أي مجالات أخرى، خلال زيارة كيم لروسيا هذا الأسبوع.

من جهتها، اعتبرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا "انتهاكاً لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ".

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