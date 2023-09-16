شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: شعبنا سينتفض بكافة الوسائل للدفاع عن الأسرى والمسجد الأقصى

قيادي بحماس: شعبنا سينتفض بكافة الوسائل للدفاع عن الأسرى والمسجد الأقصى
المسجد الأقصى المبارك - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن شعبنا الفلسطيني سينتفض بكافة الأدوات والوسائل للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وأكد جبارين، في تصرح صحفي، الجمعة، أننا "لن نسلم الأسرى والمسجد الأقصى للاحتلال، وسنعمل حتى زواله عن كامل أرضنا"، مشدداً على أن "شعبنا الفلسطيني لن يترك الاحتلال يسرح ويمرح ويتمادى بانتهاكاته بحقه وحق أسراه".

وأضاف أن "أهالي شهداء فلسطين يضربون أروع الأمثلة بالتضحية والفداء في سبيل قضيتنا المباركة، والاعتداء على الأسرى والمسرى سيفجر طاقات الأمة للدفاع عنهما ونصرتهما".

ودعا جبارين أبناء شعبنا إلى الوحدة خلف قضية الأسرى ومقاومة الاحتلال بكل الأدوات، لافتاً إلى أن "بن غفير يلعب بالنار ويجلب الخراب للكيان الصهيوني".

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