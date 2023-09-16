البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح السبت، إلى جمهورية أوغندا في زيارة رسمية، وتعد الزيارة السادسة له خارج البلاد، منذ بدء الصراع، منتصف نيسان/ أبريل الماضي.ومن المقرر أن يجري البرهان خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين، بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي.وكان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من الوزراء.ورافقه خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضلومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.