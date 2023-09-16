عربي

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح السبت، إلى جمهورية أوغندا في زيارة رسمية، وتعد الزيارة السادسة له خارج البلاد، منذ بدء الصراع، منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

ومن المقرر أن يجري البرهان خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين، بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وكان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من الوزراء.

ورافقه خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

أخبار ذات صلة

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة

ليبيا: فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار السدود في درنة

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار

المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء

المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء

ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 11300 قتيل وآلاف المفقودين

ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 11300 قتيل وآلاف المفقودين

العاهل المغربي: عملية إعادة إيواء المتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى

العاهل المغربي: عملية إعادة إيواء المتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى

مسؤولون حوثيون يزورون الرياض لبحث حل دائم للأزمة في اليمن

مسؤولون حوثيون يزورون الرياض لبحث حل دائم للأزمة في اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

نقابة الصحفيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين شرق القطاع

نقابة الصحفيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين شرق القطاع

نابلس: إصابات ومداهمات واسعة خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

نابلس: إصابات ومداهمات واسعة خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء المقبل

العملات: الدولار يواصل استقراره على ارتفاع أمام الشيكل

العملات: الدولار يواصل استقراره على ارتفاع أمام الشيكل

الاحتلال يفرج عن صياد مصاب من القطاع

الاحتلال يفرج عن صياد مصاب من القطاع

منوعات

زياد برجي يرفض استلام جائزة &quot;موركس دور&quot; ويعلّق: مردود ذوبوها

زياد برجي يرفض استلام جائزة "موركس دور" ويعلّق: مردود ذوبوها

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

شاهد: نجل محمد ثروت يُشعل مسرح جدة بمفاجأة مؤثرة وغير متوقعة لوالده

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

أحلام الشامسي تشن هجوماً حاداً على أحد متابعيها: أنت لا شيء

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في &quot;مدرسة المشاغبين&quot;

فنان مصري كبير يذكر الفرق بين أجر عادل إمام وسعيد صالح في "مدرسة المشاغبين"

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

بصور رومانسية جريئة.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وتغلق التعليقات

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء &quot;سفاح الجيزة&quot;

أحمد فهمي يوجّه رسالة للجمهور بعد انتهاء "سفاح الجيزة"

بالصور: تامر حسني يشارك بالحملة التي أطلقها الهلال الاحمر لإغاثة ضحايا ليبيا والمغرب

بالصور: تامر حسني يشارك بالحملة التي أطلقها الهلال الاحمر لإغاثة ضحايا ليبيا والمغرب

الفنانة صفاء سلطان تقلق جمهورها: انكتبلي عمر جديد

الفنانة صفاء سلطان تقلق جمهورها: انكتبلي عمر جديد

مها المصري تعلن فقدان ابن شقيقتها وعائلته عقب إعصار ليبيا وتُعمّم صورهم

مها المصري تعلن فقدان ابن شقيقتها وعائلته عقب إعصار ليبيا وتُعمّم صورهم

صور.. حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا

صور.. حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا

عربي

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار

ليبيا: الدبيبة يثمن إرسال دولة فلسطين لفريق التدخل لإغاثة منكوبي الإعصار

المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء

المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء