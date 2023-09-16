بالذكرى الثالثة لتوقيعه.. الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي خطوة مهمة لتحقيق السلام



وأضاف أنهما تعملان من خلال الاتفاقيات الثنائية على "إيجاد فرص نمو جديدة لشباب المنطقة، ما يساهم بدوره في الجهود العالمية لدعم السلام والازدهار"، وفق قوله.



يذكر أن إسرائيل وقّعت في منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين، برعاية الولايات المتحدة، في البيت الأبيض.









رام الله - دنيا الوطنقال عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي إن توقيع "الاتفاق الإبراهيمي للسلام شكّل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة".ولفت في بيان، إلى أن الإمارات وإسرائيل تحتفيان في 15 سبتمبر/أيلول بـ"الذكرى الثالثة للاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي، وتمضيان قدماً في تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في عدة مجالات".