الاحتلال يمنع الزق من مغادة القطاع إلى الضفة عبر معبر بيت حانون



ووفق تصريح صحفي صادر عن جبهة النضال، فإن سلطات الاحتلال احتجزت الزق، على معبر بيت حانون أكثر من سبع ساعات، قبل أن تبلغه بالمنع من مغادرة قطاع غزة إلى الضفة.



وأشارت إلى أن أن الزق كان متجهاً لحضور اجتماعات مهمة لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في رام الله، وسبق وأن سافر إلى الضفه الغربية لحضور اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله.



يذكر أن الزق، كان قد اعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحكم عليه بالسجن بالمؤبد "مدى الحياة" وأُفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 1985.







رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطينى وعضو المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية من مغادرة قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، عبر معبر بيت حانون (إيرز).