الصحة بغزة: مرضى الفشل الكلوي أمام خطر يهدد حياتهم





رام الله - دنيا الوطنحذر علاء حلس، مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة بغزة، من توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع، جراء "النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة لغسيل الكلى مما يشكل خطراً على حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلاً يحتاج كل منهم ثلاث جلسات غسيل كلوي أسبوعياً، لإخراج السموم من أجسادهم الهشة وإبقائهم على قيد الحياة".وأوضح حلس، في تصريح صحفي، أن المستودعات المركزية باتت فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات غسيل الكلى من فلاتر وكانيولات وأنابيب دموية، لافتاً إلى أن ما يتوفر في اقسام غسيل الكلى بالمستشفيات تكفي 10أيام فقط على أكثر حد.وبيّن حلس أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم ما يزيد عن 13 ألف جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي شهرياً، وهي تمثل لهم الحياة، مما يتطلب من كافة الجهات ذات العلاقة إلى التحرك العاجل من أجل توفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية والتي تعني استمرار الخدمة لهم والابقاء على حياتهم.