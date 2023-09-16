نقابة الصحفيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين شرق القطاع

رام الله - دنيا الوطنأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين خلال قيامهم بعملهم بتغطية انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.وأصيب الصحفي أشرف أبو عمرة في يده بقنبلة غاز مباشرة خلال عمله شرق خانيونس، ما استدعى دخوله غرفة العمليات، كما أصيب عدد من الصحفيين بالاختناق بالغاز السام.وطالبت النقابة، المؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الصحفيين، ومحاكمتها على جرائمها المتواصلة.