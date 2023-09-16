نابلس: إصابات ومداهمات واسعة خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا عند الساعة الواحدة فجراً وحاصرت عدة أحياء فيها، كما حطمت عدداً كبيراً من أبواب المنازل وخربت ممتلكات المواطنين.



وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات التواصل الاجتماعي، قوات الاحتلال تطلق في وقت واحد قنابل الغاز بشكل عشوائي داخل أحياء البلدة.



وقالت شاهدة عيان لـ(وفا)، إن أطفالاً أحدهم لا يتعدى عمره العام الواحد أصيب باختناق شديد، وإن آخرين أيضاً عانوا من صعوبة بالغة بالتنفس بسبب انتشار الغاز في البلدة.



وأوضح الأهالي أن عدد الجنود المنتشرين في البلدة تعدى المئات وأن الآليات العسكرية تمركزت في أكثر من حي، فيما أغلقت مداخل البلدة، ومنع الدخول إليها والخروج منها.



ومنذ أيام، تتعرض بيتا لاقتحامات متكررة، وأغلقت مداخلها وجرفت بعض مقاطع الطرق التي تربطها بمحيطها، فيما يعاني الأهالي من صعوبة التنقل إلى خارجها.





رام الله - دنيا الوطنأصيب، فجر السبت، عشرات المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحالات اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز السام، باتجاه منازلهم.