تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء المقبل
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم السبت، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويكون طقس فلسطين، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والاثنين، يكون طقس فلسطين صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة اإلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون طقس فلسطين، الثلاثاء المقبل، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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