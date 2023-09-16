تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم السبت، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكونصافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والاثنين، يكونصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة اإلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون، الثلاثاء المقبل، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.