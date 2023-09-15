سيدة الأرض تدعو الفنان المصري هاني رمزي لمؤتمرها السادس عشر في فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستضاف الفنان المصري هاني رمزي، الخميس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الدكتور كمال الحسيني، وعضو مجلس أمناء المؤسسة الدكتورة سعاد العربي، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر ناصر عطاالله، والسيدة سوسن العطار، في مدينة القاهرة.وخلال اللقاء استعرض الدكتور الحسيني نشأة مؤسسة سيدة الأرض، والأهداف التي انطلقت من أجلها، والبيئة التي تعيش فيها، كما قدم استعراضّا مهمّا عن الواقع الفلسطيني، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، خاصة في مدينة القدس.وأكد الحسيني على أهمية تواجد الرموز، والنخب، والمبدعين العرب في فلسطين، لنقل الواقع الصعب للعالم، وتناولها بالأعمال الفنية، والإبداعية، والإعلامية لدحض الرواية الاحتلالية.كما قدم الحسيني دعوة رسمية للفنان هاني رمزي للمشاركة في مؤتمر المؤسسة السنوي السادس عشر والذي سنطلق تحت (القدس بوصلة الأحرار)، وسيتم تكريمه كشخصية العام المتميزة الداعمة للقضية الفلسطينية، إضافة إلى العديد من الشخصيات المتميزة، في مجالات متنوعة، كالفن والثقافة، والنضال الوطني.من جهته اعتبر الفنان هاني رمزي توجيه الدعوة له لتكريمه من قبل مؤسسة فلسطينية، تكريمّاً بحد ذاته، كما عبّر عن سعادته البالغة بقبول الدعوة، وانه على أتم الاستعداد لذلك.وأكد رمزي على أن القضية الفلسطينية هي قضية تخص كل عربي وإنساني، والانتصار لفلسطين لا يأتي برد فعل بل هو وجدان، وانتماء، كما استعرض محاور مهمة من حياته الفنية، والأدوار التي قام بها دعمًا للقضية الفلسطينية، ومنها تمثيل مسرحية" لكع ابن لكع" للراحل الأديب إميل حبيبي.وفي نهاية اللقاء الذي طال لساعات، تم تكريم الفنان هاني رمزي بمجسم أبيض لمدينة القدس، والأقصى وأسورها.