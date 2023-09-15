وفق ضوابط جديدة.. إعادة إصدار فيزا تركيا بغزة بدءاً من الأحد المقبل





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة (باسبورت) الخاصة بإصدار التأشيرات التركية في غزة، أنه سيتم إعادة العمل باستلام الطلبات للتأشيرات السياحية، بناءً على توجيهات القنصلية التركية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 17 أيلول/ سبتمبر 2023.وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه سيتم ذلك، بناءً على ضوابط ومتطلبات جديدة لكافة أنواع تأشيرات الدخول.وفي التفاصيل،، فهي كالآتي: "كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور مصدق من البنك، وورقة إثبات مهنة من مكان العمل مصادق عليها من الغرف التجارية وما يشابها من مؤسسات، وشهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في الغرفة التجارية أو ما يشابها من مؤسسات".ولفتت الشركة إلى أن "التقديم للتأشيرة قبل 30 يوماً من السفر، و لنيكون بالامكان تقديم VIP سياحية، وكل من يقدم أوراق مزورة سيتخذ ضدهم إجراء منع الدخول من طرف القنصلية التركية، كذلك إصدار التأشيرة أو عدم إصدارها هو من صلاحية القنصلية التركية فقط".، فهي "إحضار دعوة من الأقارب المقيمين في تركيا بصورة قانونية مصادق عليها من كاتب العدل التركي (نوتر)، ويجب الانتباه إلى أن الدعوة تبين درجة القرابة بشكل واضح".أماأفادت شركة (باسبورت)، بأنه يجب "إثبات مهنة من الغرفة التجارية أو ما يعادلها من مؤسسات، كذلك شهادة تسجيل الشركة من الغرف التجارية أو ما يعادلها من مؤسسات، ودعوة من الشركة الموجودة في تركيا إن وجدت".، فهي: "إثبات مهنة من المؤسسة التي يعمل بها مصدق عليها، أما التأشيرات المشروعة الخاصة فيلزمها موافقة من دائرة الهجرة في تركيا.كما أوضحت الشركة، وهي: "شهادة إثبات طالب من الجامعة، وكشف من البنك بإيداع أجرة الفصل الأول من القسط الجامعي".أما، فهي: "تقرير صحي من المستشفى المحلي، وتقرير طبي بقبول المريض من قبل المستشفى التركي الذي سيعالج المريض، مرسل مباشرة من المستشفى التركي الى القنصلية، إضافة لكشف بنكي بالإيداع الأولي لمصاريف العلاج فى المستشفى التركي".وفيما يتعلق، فهي: "إحضار دعوة من الأقارب المقيمين في تركيا بصورة قانونية مصادق عليها من كاتب العدل التركي (نوتر).أما، ذكرت شركة (باسبورت) إنه يجب "تقديم طلب التأشيرة من المؤسسة المسؤولة للقنصلية التركية".