شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: عازمون على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنمية شعبنا

الرئيس عباس: عازمون على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنمية شعبنا
الرئيس محمود عباس - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني، بدعم من مجموعة الـ(77+الصين)، عازم على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنميته وأعاق تطلعاته طوال قرن من الزمن.

وأضاف الرئيس عباس، خلال كلمته أمام مجموعة الـ(77+الصين)، المنعقدة في العاصمة الكوبية هافانا، الجمعة، أن "سياسات إسرائيل وممارساتها تسعى إلى ترسيخ احتلالها الاستعماري الاستيطاني وفرض واقع الفصل العنصري، الأمر الذي لا يجوز السكوت عنه".

وتابع أن "الوضع التنموي في فلسطين يختلف عنه في دول العالم الأخرى، فهو يخضع لنظام الفصل العنصري المؤسسي في إسرائيل، والاحتلال غير القانوني، والمشروع الاستعماري الذي يُنكر حقنا في التنمية، إذ تتبنى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسات ممنهجة تهدف إلى تقويض تنمية شعب بأكمله".

وشدد الرئيس عباس على أن "هذا الوضع الراهن يجب أن ينتهي، وعلينا أن نتحرك الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية منذ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وقال: "نؤكد لشركائنا في مجموعة الـ(77 والصين) أن الشعب الفلسطيني سوف يثابر ويواصل نضاله المشروع لتحقيق حقوقه، وهو مؤمن بحتمية الحرية والازدهار بسبب تضحياته والتزامه بالسلام، فضلاً عن الدعم الثابت والمبدئي من الأصدقاء أمثالكم".

وجدد الرئيس عباس الشكر الجزيل للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وللشعب الكوبي، على دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، واصلاً شكره لقادة الدول ورؤساء الوفود.

وتابع: "نتمنى لهذا المؤتمر النجاح، متطلعين إلى أن نتمكن من عقده في دولة فلسطين، تعبيراَ عن دعمكم المعنوي والأخلاقي لحقوقنا وتطلعاتنا".

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