شؤون فلسطينية

غزة: الإعلامي الحكومي يدين استهداف المواطنين والصحفيين شرق القطاع

غزة: الإعلامي الحكومي يدين استهداف المواطنين والصحفيين شرق القطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدان سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استهداف قوات الاحتلال للمواطنين والصحفيين، خلال المظاهرات شرق قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وقال معروف، في بيان صحفي، إننا "ندين استهداف الاحتلال للمواطنين والزملاء الصحفيين خلال فعاليات الشباب الثائر في جمعة "شهداء الدفاع عن الأسرى" شرق قطاع غزة، والتي أصيب فيها الزميل الصحفي أشرف أبو عمرة، بشكل مباشر في يده اليمنى".

وتابع معروف: "لقد تعمدت قوات الاحتلال استهداف الصحفيين رغم تواجدهم في مكان يبعد عن تجمع الشبان المتظاهرين، ووضوح الشارات التمييزية التي تدل على كونهم صحفيين؛ في سلوك بات مألوفًا لدى جنود الاحتلال باعتبار الصحفيين بالنسبة لهم هدفا مشروعا، مثلما كان عليه الحال خلال العدوان على غزة أو اقتحام مدن الضفة".

واعتبر أن "حالة الصمت من المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم والموقف السلبي من المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين، هي ما يشجع الاحتلال وجنوده وقادته على المضي بهذا الصلف والعنجهية، نظرًا لإدراكه أنه لن يسأل عن هذه الجرائم، ولكن هذا الواقع لن يمنعنا من مواصلة السعي لجعل المحتل يدفع ثمن هذه الجرائم".

وطالب معروف المنظمات الأممية المعنية "بحرية الرأي والتعبير باتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات، والضغط لتسريع ملف ملاحقة الاحتلال على جرائمه السابقة ضد الصحفيين، خاصة التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، كجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أو الشهداء الصحفيين خلال مسيرات العودة".


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