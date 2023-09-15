بينهم صحفي.. إصابة 12 مواطناً خلال قمع الاحتلال مظاهرات شرق قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 12 مواطناً بجراح بين طفيفة ومتوسطة، بينهم صحفي، خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين، اليوم الجمعة، في المناطق الشرقية لقطاع غزة.في سياق متصل، أصيب المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بقنبلة غاز في يده، أثناء تغطيته للمظاهرات شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.وكانت مصادر محلية، أفادت بأن عدة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين على الحدود الشرقية للقطاع.وأوضحت أن "جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المحصنة، أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان والفتية الذين يتظاهرون شرق مدينة غزة، وخانيونس".ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة 25 آخرين، إثر انفجار وقع في منطقة ملكة على الحدود الشرقية لمدينة غزة.