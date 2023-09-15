الاحتلال يستهدف نقاط رصد للمقاومة شرق قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدة نقاط رصد للمقاومة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة رصد للمقاومة شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ونقطتين رصد شرق جحر الديك شرقي المحافظة الوسطى.



من جهته، قال جيش الاحتلال، في بيان له، إن طائراته "قصفت موقعاً عسكرياً تابعاً لحركة (حماس) خلال المظاهرات التي وقعت قرب السياج الأمني بقطاع غزة"، وفق تعبيره.



وأضاف أنه "خلال المظاهرات جرى تفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل باتجاه قوات الجيش، إذ لم يبلغ عن إصابات بين القوات، فيما جرى استخدام وسائل تفريق الاحتجاجات مقابل المتظاهرين"، وفق زعمه.



ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "القصف في غزة جرى بهدف الردع"، حسب تعبيره.



وتزامن القصف الإسرائيلي مع تظاهر المئات قرب الحدود الشرقية للقطاع، حيث أصيب عدد منهم بجراح بينهم المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بقنبلة غاز بيده، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.



وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن 12 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة وصلوا من جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شرقي القطاع.





رام الله - دنيا الوطن