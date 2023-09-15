شؤون فلسطينية

تعليق رسمي فلسطيني على الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح

تعليق رسمي فلسطيني على الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح
مستوطنون إسرائيليون يحملون السلاح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الجمعة، من مخاطر الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح، واعتبرتها تحريضاً عنصريا على ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تنظر بخطورة بالغة لتصريحات "قائد شرطة محطة موريا" بالقدس المحتلة ودعواته لحمل السلاح، وتعتبرها "تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج القانون، ورخصة لغلاة المتطرفين لأخذ القانون باليد، وفقاً لأيديولوجيتهم الظلامية وكراهيتهم وعنصريتهم ضد المواطنين الفلسطينيين".

وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية خاصة الوزير الفاشي بن غفير المسؤولية الكاملة عن هذه الدعوات"، مؤكدة أنها ستتابعها مع الجنائية الدولية والجهات الدولية والأممية المختصة.

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تعليق رسمي فلسطيني على الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح

تعليق رسمي فلسطيني على الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح

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