جنين: القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية بمبالغ تجاوزت مليون ونصف المليون شيكل

قبضت الشرطة الفلسطينية، الجمعة، على شخص مطلوب فار من وجه العدالة وصادر بحقه مذكرات قضائية بمبالغ مالية تجاوزت المليون ونصف المليون شيكل في جنين.





وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن "قوة من فرع الشرطة القضائية تساندها قوة من الشرطة الخاصة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص صادر بحقه أربعة أوامر حبس بمبالغ مالية تجاوزت المليون ونصف المليون شيكل في مدينة جنين".





وأكدت الشرطة التحفظ على الشخص المقبوض عليه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن