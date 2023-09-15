شؤون اللاجئين بالمنظمة: نطالب أونروا بسحب مدونة قواعد السلوك لمخالفتها القيم الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنطالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية في المخيمات الفلسطينية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بسحب مدونة قواعد السلوك التي أعدها مكتب الأخلاقيات كناظم لسلوكيات موظفيها والعاملين لديها "لما تحمله المدونة من قواعد ناظمة تتعارض مع القيم المجتمعية لشعبنا الفلسطيني، ومع تعاليم ديننا الحنيف".وأعربت شؤون اللاجئين بالمنظمة، في بيان، الجمعة، عن رفضها وبشكل قاطع "إدراج لغة تشير إلى الميول الجنسية، والهوية الجندرية في مدونة قواعد السلوك لموظفي (أونروا)، والادعاء بوجودها بين الموظفين واللاجئين الذي هو محض افتراء وتجني على الموظفين واللاجئين معاً".وقالت، إن "هذا أمر مستهجن ومدان كونه يخالف الأعراف والقيم الإنسانية والدينية بشكل عام والقيم الأخلاقية والإسلامية للفلسطينيين في كافة أماكن توجدهم "وأكدت أن ما ورد بخصوص ذلك في المدونة تحت بند "المساواة بين الجنسين وتوضيحاته" لا تزال موضع خلاف بين دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يحسم بعد، ولا يحق لإدارة (أونروا) فرض مبادئ أو قضايا مرتبطة بالهوية الجندرية لم تقر بعد في أروقة الأمم المتحدة.وأكدت الدائرة أن منظمة التحرير الفلسطينية تحترم المبادئ الإنسانية لحقوق الانسان التي لا تتعارض مع مبادئ وشعائر الدين الإسلامي، والقيم الأخلاقية للمجتمع الفلسطيني، داعية إدارة الاونروا لإزالة ومحو كافة المفاهيم التي تشير إلى الميول الجنسية والهوية الجندرية الواردة في مدونة قواعد السلوك" .وتساءلت الدائرة في بيانها: "كيف تجرؤ إدارة (أونروا) على إدراج مبادئ وقواعد لازالت نقطة خلاف بين دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجبر موظفيها على قبولها والتوقيع عليها والزامهم بتبني ثقافات تتعارض مع قيمهم؟! أليس هذا انتهاك وتعدي على حقوق الموظفين؟!".وأدانت في الوقت نفسه فرض بعض الدول المانحة شروط على (أونروا) لتمويل ميزانيتها من خلال ما هو مطروح من قبول الموظفين بالهوية الجندرية أ الالتزام بالحيادية التي تجردهم من هويتهم الوطنية وعدم معاداة السامية وتعديل المنهاج التعليمي، مؤكدة بأن التمويل الطوعي المشروط من المانحين بات سيفاً مسلطاً على رقاب اللاجئين و(أنروا)، مما يجعل من هذا النموذج الطوعي غير مستدام، مما يفرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص موازنة ثابتة لأونروا من ميزانيتها العادية .ودعت الدائرة (أونروا) إلى الاهتمام بكيفية تنفيذ مهامها الموكله لها لتوفير الدعم اللازم لاستمرار خدماتها والدفاع عن مصالح اللاجئين الفلسطينيين وتطوير أداء موظفيها وتحقيق مطالبهم العادلة وانصافهم، وعدم الانشغال بقضايا جدلية مردودها سلبي على عملها".