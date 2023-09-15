المطران حنا: احتجاز جثامين الشهداء جريمة إنسانية



وطالب المطران حنا، في تصريح صحفي، "بأوسع رقعة تضامن مع الأسر التي تعاني من احتجاز جثامين أبنائها هذه الجثامين التي يجب أن تعود لعائلاتها لكي يتم دفنها حسب الأصول المتعارفة لأسباب إنسانية بالدرجة الأولى".



ودعا إلى الإفراج عن جثامين الشهداء، قائلاً: إن " هذا لن يحدث بدون ضغوطات من جهات دولية وأعتقد بأننا كفلسطينيين وخاصة المسؤولين الذين يلتقون مع الشخصيات الأممية يجب أن يطرحوا هذا الملف الإنساني، إذ لا يجوز أن تبقى هذه الجثامين محتجزة".







رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، الجمعة، إن "احتجاز جثامين الشهداء في برادات الاحتلال إنما هي جريمة مروعة واستهداف للمشاعر الانسانية، وخاصة الأسر التي لم يتم تسليم جثامين أبنائها".