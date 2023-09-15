دولي

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال قمة "مجموعة الـ77 والصين" في كوبا

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال قمة "مجموعة الـ77 والصين" في كوبا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين، في العاصمة الكوبية هافانا، تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويشارك في القمة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من قادة ورؤساء دول المجموعة، وتسلمت كوبا الرئاسة الدورية للمجموعة في كانون الثاني/يناير الماضي.

ومجموعة الـ"77 والصين" هي أكبر منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، وتم تأسيسها في 15 يونيو/ حزيران عام 1964 من قبل 77 دولة، وحافظت على أسمها رغم أنها توسعت وتضم حالياً 134 دولة.

وتهدف المجموعة إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظمة الأممية.

يذكر أن دولة فلسطين تسلمت رئاسة مجموعة الـ77+الصين" لعام 2019.

 

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