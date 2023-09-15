المنظمة العربية للتربية توقع وتعتمد حملة "لأجل فلسطين"

رام الله - دنيا الوطنتسلم السفير نظمي حزوري، القنصل العام لدولة فلسطين في إقليم كردستان- العراق مساء الخميس، كتاباً موجها إلى رئيس حملة "لأجل فلسطين" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، خطاباً موقعاً لدعم حملة لأجل فلسطين ودعماً لخطاب فلسطين في الأمم المتحدة في الدورة الـ 77 لتكون الدورة القادمة 78 بعد أيام قليلة، دورة منصفة للقضية الفلسطينية وعام حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.وقام رئيس المنظمة العربية للتربية جمال حسامي وأعضاء الأمانه العامة بزيارة إلى مبنى القنصلية في أربيل وتوقيعه في مكتب السفير نظمي الحزوري، وذلك بحضور أحمد صابر كرمياني سكرتير اتحاد معلمي كردستان وأعضاء السكرتارية والدكتور وائل نظيف، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب، الأمين العام المساعد لشؤون التدريب في المنظمة العربية للتربية.وجاء في البيان الذي تلاه حسامي: "نحن المنظمة العربية للتربية، رئيسا وأعضاء مجلس أمناء ورؤساء وأعضاء نقابات وجمعيات واتحادات المعلمين والمستشارين والخبراء، ومن نمثل من الملايين من المعلمين والعاملين في التعليم على امتداد وطننا العربي، والمنتسبين للمنظمة العربية للتربية في 20 نقابة منتمية لهذا الاتحاد، وإيمانا منا بحق الشعب الفلسطيني في حقه باحقاق حقوقه ومطالبه على الأرض، و بإحلال السلام العادل للشعب الفلسطيني، وشجبنا لجرائم الاحتلال والاضطهاد والقتل والتشريد والفصل العنصري والاستيطان وسرقة الموارد الطبيعية، وانتهاك حقوق الأسرى واحتجاز جثامين الشهداء، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وتهويد الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، ومصادرة حق العودة وتغيير المناهج الدراسية، وهي جميعها جرائم حرب ومخالفة لاتفاقات الأمم المتحدة، وكافة القرارت الدولية وقرارات الأمم المتحدة".وتابع: "إننا وانطلاقا مما ورد أعلاه نطالب الأمم المتحدة في دورتها السابعة 78 بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال والاضطهاد، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واتخاذ كافة الاجراءات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحده في حال امتناع اسرائيل عن تطبيق قرارات الشرعيه الدولية، كما نطالب جامعة الدول العربية وحكومات الدول العربية والشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والحقوقية والانسانية، بتبني ودعم حملة ( لأجل فلسطين)".وتسلم السفير نظمي حزوري الرسالة معبراً عن امتنانه وشكره لهذا الموقف والبيان المعبر الصادر عن قيادة المنظمة العربية للتربية، وفاءً للشعب الفلسطيني ونضاله الوطني المشروع.