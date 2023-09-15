إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.وأفاد مراد شتيوي، الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، في تصريح صحفي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، مما أدى لإصابة شابين بجروح في اليد وآخرين بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانياً.وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال نصبوا كميناً في أحد المنازل المهجورة إلا أن الشبان كشفوه، مما دفع بالجنود إلى اقتحام البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات أو اعتقالات بين صفوف الشبان، مشيراً إلى قيام جنود الاحتلال باقتحام منزل المواطن حلمي شتيوي واحتجاز عائلته في أحد الغرف.وأكد اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين انتشروا في محيط مسجد عمر بن الخطاب، في إطار موجة من تصعيد قمعهم للمسيرة، تتمثل باقتحام البلدة واقتحام منازل المواطنين واحتجازهم ونصب كمائن في مختلف أحياء البلدة.