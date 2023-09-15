حماس: شعبنا سيواجه أي عدوان على الأقصى بالمقاومة والعمليات النوعية

رام الله - دنيا الوطنقال محمد حمادة، الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، إن "الحشود والأعداد التي وصلت للمسجد الأقصى اليوم الجمعة تؤكد بأن شعبنا لن يترك المسجد وحيداً، وإن أي عدوان مرتقب عليه سيواجه بالمقاومة والعمليات النوعية والبطولية".وأضاف حمادة، في تصريح صحفي، أن "تخوفات الاحتلال من رد شعبنا على جرائمه ستكون واقع مؤلم عليه وعلى مستوطنيه، لأن المسجد الأقصى هو عنوان الصراع".وأكد أن "مخططات الاحتلال الخبيثة بحق مقدساتنا فشلت وسيكون الفشل حليفها على الدوام"، داعياً الفلسطينيين للحشد والرباط في المسجد الأقصى لصد مخططات الاحتلال الفاشية.وشدد الناطق باسم حركة (حماس) على ضرورة الوحدة في وجه تغول الاحتلال بحق القدس والأقصى.