قيادي بحماس: المقاومة تضع الأسرى على سلم أولوياتها وتحذر من الانتهاكات بحقهم













رام الله - دنيا الوطنقال توفيق أبو نعيم، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المقاومة الفلسطينية تضع الأسرى على سُلَّم أولوياتها، وتحذر من انتهاكات الاحتلال بحقهم.جاء ذلك خلال الوقفة الجماهيرية التي نظمتها حركة (حماس) في المنطقة الوسطى بقطاع غزة "نصرة للمسرى والأسرى والضفة ظهر اليوم الجمعة أمام المسجد الكبير في مخيم البريج".وأكد أبو نعيم في كلمته أن هذه الوقفة الجماهيرية الغاضبة تأتي "دعماً وإسناداً لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ولإرسال رسالة للعدو بأن تحرير أسرانا هو مسألة وقت لا أكثر".وأضاف، أن "شهداء معركة الأسرى في غزة، خير دليل على أن شعبنا يبذل كل شيء من أجل نصرة الأسرى، ومواجهة إجراءات الحكومة الصهيونية المتغطرسة، وتنديداً بالانتهاكات والإجراءات القمعية التي تجري بحق أسرانا".ونددت الجماهير الفلسطينية المشاركة في الوقفة الغاضبة بممارسات الاحتلال الإجرامية بحق أبناء شعبنا في سجون الاحتلال.