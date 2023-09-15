شاباك يعتقل فلسطينييْن بزعم تفجير عبوة ناسفة في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الجمعة، اعتقال فلسطينيين إثنين من بلدة العيزرية شرق القدس، بزعم تفجير العبوة الناسفة التي وقعت في حديقة "اليركون" في تل أبيب صباح اليوم.وبحسب بيان (شاباك)، فإن "قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت الفلسطينيين الاثنين على شارع 431 بالقرب من الرملة، بعد مطاردة استمرت عدة ساعات".وزعم (شاباك) أن أحد الفلسطينيين الاثنين اعترف بأنه قام بتفجير العبوة الناسفة في حديقة "اليركون".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التحقيق يتواصل مع المعتقلين، فيما تم فرض حظر نشر على باقي التفاصيل.وكان وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت صباح اليوم، بوقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة في متُنزه "اليركون" في تل أبيب، دون وقوع إصابات.ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن التحقيقات الأولية في الانفجار الذي وقع في المتنزه، كشفت عن وضع قنبلة في حديقة بالقرب من شجرة.