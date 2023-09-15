"عدنا إلى عهد العبوات".. مسؤول إسرائيلي: قدرة التنظيمات الفلسطينية على تنفيذ العمليات تزداد تحسناً





رام الله - دنيا الوطننقل موقع (والا) الإسرائيلي عن مسؤول وصفه بأنه كبير في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قوله، الجمعة، إن "هناك تحسناً في قدرة التنظيمات الفلسطينية على تنفيذ العمليات".وتابع: "رصدنا تزايداً في محاولات تنفيذها، الأمر لا يتعلق فقط بعمليات الطعن أو إطلاق النار، لقد عدنا إلى عهد العبوات والتفجيرات".وأضاف المسؤول: "عدنا إلى خطط لتنفيذ عمليات كبيرة، وهذا أمر مقلق للغاية".في السياق، نقل (والا) عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله، إنه حتى ظهر اليوم "لدينا أكثر من 60 إنذاراً ساخناً حول احتمال وقوع عمليات مسلحة في جميع المدن".وكان وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت صباح اليوم، بوقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة في متُنزه "اليركون" في تل أبيب.ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن الانفجار لم يوقع إصابات، فيما تقوم عناصر الأمن بفحص خلفية الانفجار.وأوضحت الصحيفة بأن التحقيقات الأولية في الانفجار الذي وقع في المتنزه، كشفت عن وضع قنبلة في حديقة بالقرب من شجرة.في سياق متصل، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "قوة من (اليمام) اعتقلت، صباح اليوم، ثلاثة أشخاص على الطريق 431 بالقرب من تقاطع الرملة، وعثرت في مركبتهم على أسلحة يعتقد أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية دامية".وأضافت بأن جهاز الأمن العام (شاباك) يحقق في احتمال صلتهم بزرع وتفجير العبوة في حديقة "اليركون" بتل أبيب صباح اليوم، فيما تزداد الشكوك بأن دوافع الحدث قومية.