شؤون فلسطينية

شاهد: إصابات بالاختناق واعتقال خمسة مواطنين واحتراق منزل خلال اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس

شاهد: إصابات بالاختناق واعتقال خمسة مواطنين واحتراق منزل خلال اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس
قوات الاحتلال خلال اقتحامها أبو ديس
رام الله - دنيا الوطن
أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقلت خمسة آخرين، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها قوات خاصة وكلاب بوليسية، اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، واحتراق منزل جراء القنابل التي أطلقها جنود الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة وفتشتها، قبل أن تعتقل خمسة مواطنين، هم: محمد بدر الحوت، ونبيل أسامة بدر، ومؤيد عطا الله، ومحمد أبو هلال، وجوهر ناصر جوهر.


 


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