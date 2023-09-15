"تدعو لقيم الشذوذ والانحراف".. حماس تشن هجوماً حاداً على أونروا وتطالبها بسحب المنشورات المسيئة

شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، هجوماً حاداً على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على خلفية نشرات توزعها على المدراء التعليميين.





وقالت الحركة عبر موقعها الرسمي: "في سابقة خطيرة تفاجأنا بقيام مكتب الأخلاقيات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين – (أونروا) بإصدار مستند بعنوان مدونة قواعد السلوك يشمل مجموعة من قيم ومبادئ ومعايير السلوك.





وأضافت الحركة: "للأسف الشديد فإن مكتب الأخلاقيات في وكالة الغوث بدلا من دعم قيم الفطرة السليمة واحترام عادات وتقاليد شعبنا وتعاليم ديننا الحنيف، فإنهم يدعون مدرسينا وتلاميذنا لقيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي".





وأكدت حماس بأن وكالة الغوث أُنشئت لرعاية وغوث اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم، وليس لـ "فرض قيم مجتمعات أخرى أو تلويث عقول تلاميذنا بقيم فاسدة".





وحذرت الحركة وكالة الغوث من الاستمرار في هذه الخطوات، محملة إياها كامل المسؤولية عن أي تداعيات سلبية لهذه التعليمات.





وطالبت حماس الوكالة بسحب كل ما تم توزيعه من منشورات مسيئة وعدم تكرار ذلك مطلقاً في المستقبل.





وأكدت حماس لإدارة الوكالة بأن "شعبنا بكل مكوناته السياسية والمجتمعية والدينية لن يسمح بتمرير هذه المخططات لتمييع قيم المجتمع، ونعتبر أن قيم الفضيلة والعفة التي يتمتع بها شعبنا هي جزء أصيل من معركتنا مع العدو الصهيوني من أجل الحرية والاستقلال والعودة".



