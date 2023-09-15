شؤون فلسطينية

"تدعو لقيم الشذوذ والانحراف".. حماس تشن هجوماً حاداً على أونروا وتطالبها بسحب المنشورات المسيئة

"تدعو لقيم الشذوذ والانحراف".. حماس تشن هجوماً حاداً على أونروا وتطالبها بسحب المنشورات المسيئة
حماس تشن هجوماً حاداً على أونروا وتطالبها بسحب منشورات مسيئة
رام الله - دنيا الوطن
شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، هجوماً حاداً على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على خلفية نشرات توزعها على المدراء التعليميين.

وقالت الحركة عبر موقعها الرسمي: "في سابقة خطيرة تفاجأنا بقيام مكتب الأخلاقيات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين – (أونروا) بإصدار مستند بعنوان مدونة قواعد السلوك يشمل مجموعة من قيم ومبادئ ومعايير السلوك.

وأضافت الحركة: "للأسف الشديد فإن مكتب الأخلاقيات في وكالة الغوث بدلا من دعم قيم الفطرة السليمة واحترام عادات وتقاليد شعبنا وتعاليم ديننا الحنيف، فإنهم يدعون مدرسينا وتلاميذنا لقيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي".

وأكدت حماس بأن وكالة الغوث أُنشئت لرعاية وغوث اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم، وليس لـ "فرض قيم مجتمعات أخرى أو تلويث عقول تلاميذنا بقيم فاسدة".

وحذرت الحركة وكالة الغوث من الاستمرار في هذه الخطوات، محملة إياها كامل المسؤولية عن أي تداعيات سلبية لهذه  التعليمات.

وطالبت حماس الوكالة بسحب كل ما تم توزيعه من منشورات مسيئة وعدم تكرار ذلك مطلقاً في المستقبل.

وأكدت حماس لإدارة الوكالة بأن "شعبنا بكل مكوناته السياسية والمجتمعية والدينية لن يسمح بتمرير هذه المخططات لتمييع قيم المجتمع، ونعتبر أن قيم الفضيلة والعفة التي يتمتع بها شعبنا هي جزء أصيل من معركتنا مع العدو الصهيوني من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

وكانت رابطة علماء فلسطين، استنكرت الخميس، ما أقدمت عليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من توزيع نشرة مسيئة للقيم والأخلاق الدينية ومخالفة للعقل الصريح والفطرة السليمة على مدراء المناطق التعليمية بهدف تعميمها على المدرسين في قطاع غزة.

وأوضحت الرابطة أنها: "نشرة تمجدُ الفاحشة والرذيلة، وتستهدف القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع الفلسطيني".

وترى رابطة علماء فلسطين، أنَّ من يسوّغ هذا الانحلال الجنسي إنما يسلك بذلك مسلك من انتكست فطرتهم من قوم لوط، حيث قالوا فيما حكى الله عنهم في كتابه العزيز: (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) النمل:56.

وطالبت إدارة (أونروا) بالتراجع وسحب هذه النشرات والتحقيق الفوري حول من قام بوضعها ضمن النشرات، والاعتذار للشعب الفلسطيني العظيم عن هذه السقطة التي تعد خنجراً في خاصرة اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت رابطة علماء فلسطين، من بعض المنظمات والجمعيات النسوية، ووسائل الإعلام التي تتبنى هذه الدعوات تحت مُسمى حقوق الإنسان والحرية والتقدمية والديمقراطية، وغير ذلك من الشعارات البرَّاقة والزائفة.

ودعت رابطة علماء فلسطين، كل الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات العلمية الفلسطينية إلى تضافر الجهود للوقوف بشدة ضدَّ هذه النشرة ومنع توزيعها وتوزيع كلِّ نشرة مشابهة تتعارض مع ديننا وأعراف مجتمعنا المسلم وتقاليده.

ووفق بيان الرابطة، فإن نشرة (أونروا) تتضمن "المساواة بين الجنسين وفقاً لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بين الجنسين بشمول الزملاء والمستفيدين من المثليات والمثليين ومزدوجـي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهـويـة الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى".

وجاء فيها إنه: "في حال تعارض ذلك مع الأعراف الثقافية المحلية – أي القيم والأخلاق الإسلامية-، وجوب اسـتـرشاد السلوكيات بمعايير السلوك للخدمة المدنية الدولية وغيرها من الأنظمة والـقـواعـد التابعة للأمم المتحدة". أي استبعاد القيم والأخلاق والمبادئ المستوحاة من الشريعة الإسلامية.

وأعرب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، مساء اليوم الخميس، عن رفضه توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) نشرات تخالف عقيدة شعبنا وسمته المتدين المحافظ، وتتنافى مع عادات وأعراف وتقاليد مجتمعنا في قطاع غزة.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "نرى في هذه الخطوة تساوق واضح مع محاولات ترويج مفاهيم شاذة عن قيمنا وأخلاقنا وتخالف الفطرة البشرية السوية".

وأضاف: "من الخطورة أن تجند منظمة أممية كوكالة الغوث امكاناتها وبرامجها لخدمة هدف بعيد تماما عن مبرر إنشائها وهو خدمة اللاجئين من أبناء شعبنا، ونستهجن أن تخصص الوكالة مواردها المالية والبشرية لمثل هذه البرامج في ظل الحديث عن أزمات مالية تسببت بإيقاف العديد من البرامج والخدمات الضرورية".

وتابع معروف: نعلن بشكل واضح أن هذا الأمر غير مقبول لدينا ونرى فيه تجاوز واضح من إدارة الوكالة لنظامها الداخلي وبروتوكول عملها التأسيسي، الذي يحتم عليها الالتزام بقيم وأعراف وقوانين المجتمعات التي تقدم لها الخدمات، وعليه فإننا أبلغنا إدارة الوكالة رسميا بهذا الموقف الرافض وطالبناها بضرورة سحب هذه النشرات والاعتذار لشعبنا والتحقيق فيما جرى، مع التأكيد أننا لن نسمح بتمرير مثل هذه المخططات التي تستهدف ضرب قيم مجتمعنا المحافظ والترويج لمفاهيم وسلوكيات الانحلال الأخلاقي.

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