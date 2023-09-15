بشكل مفاجئ.. الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير خليل عواودة

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت اليوم الجمعة، الإفراج عن الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، والمعتقل منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021.وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنه سيتم الإفراج عن الأسير عواودة من سجن "عوفر"، حيث يقبع مؤخرا.وأشار إلى أن الأسير عواودة كان قد خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 172 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه في تشرين الأول 2022، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" حول محاولة إدخال هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله، ولاحقا حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، مع وقف تنفيذ لمدة 8 أشهر.وواجه الأسير عواودة ظروفا صحية صعبة وخطيرة خلال إضرابه، وعقب تعليقه الإضراب وحتى اليوم ما يزال يعاني من مشاكل صحية، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.