التشريعي بغزة: ندين توزيع (أونروا) نشرات تنتهك قيم شعبنا وتعارض أخلاقه وثقافته

رام الله - دنيا الوطنأدانت لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي بقطاع غزة، بشدة قيام إدارة (أونروا) بتوزيع نشرات "تنتهك قيم شعبنا وتعارض أخلاقه وثقافته"، معتبرة ذلك "مخالفة صارخة لدور الوكالة الذي تأسست من أجله".وقالت اللجنة في بيان لها إن "هذه النشرات تمثل تجاوزا خطيرا مرفوضا يمس المجتمع الفلسطيني، ويروج للشذوذ والانحلال الأخلاقي".وتابعت "نذكر إدارة (أونروا) بأن مسئوليتها تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية للشعب الفلسطيني بنزاهة واحترام لقيم المجتمع الفلسطيني، والالتزام بعدم التورط في أي نشاط يتعارض مع ذلك".وحثّت اللجنة إدارة (أونروا) على "سحب هذه النشرات على الفور واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار ذلك في المستقبل".