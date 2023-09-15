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المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء

المغرب: تسجيل 50 ألف منزل تضرروا من الزلزال وتفعيل خطة فورية للإيواء
زلزال المغرب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، بأن الديوان الملكي أصدر قراراً بتفعيل خطة فورية لإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي، وقدّر عدد المباني المتضررة بنحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا.

ووفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الداخلية المغربية، أسفر الزلزال الذي ضرب منطقة أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة ومراكش، مساء الجمعة الماضي، عن مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين.

وفي اجتماع عمل حكومي أشرف عليه الملك محمد السادس تم إقرار خطة إيواء مؤقت في هذه المناطق تأخذ بالحسبان تحديات كثيرة بينها الأمطار وتراجع درجات الحرارة.

كما تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة لتسريع أعمال البناء أو إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا، وطالب الملك باستجابة سريعة وقوية تحترم كرامة السكان.

في غضون ذلك، قال موفد الجزيرة عثمان آي فرح إنه تم إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض في قرية تيزي نتاست التي تقع على الطريق بين مراكش وتارودانت.

وأضاف أن انتشال المرأة وهي على قيد الحياة بعد نحو أسبوع على الزلزال -الذي دمر قرى بأكملها في أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة- يعد معجزة.

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال ما زالت مستمرة على أمل أن يتم إنقاذ أحياء آخرين ونقل الجرحى من الأماكن النائية.

كما تستمر عمليات فتح الطرق الجبلية المؤدية إلى القرى النائية، وسط مخاوف من انهيارات صخرية جديدة.

ويوم أمس الخميس، وقع مزيد من الهزات الارتدادية في المناطق التي ضربها الزلزال.

ووفق قناة (الجزيرة) فإن أقوى هذه الهزات وقعت في الساعة السابعة صباح الخميس بالتوقيت المحلي، إذ بلغت قوتها 4.8 درجات على سلم ريختر.

وأضافت أن الهزة الأقوى شعر بها الناس في مراكش والحوز وتارودانت.

وأشارت إلى أن هذه الهزة تسببت في سقوط بعض المساكن الآيلة للتهدم جراء زلزال الجمعة الماضي، وتحديدا في أمزميز بإقليم الحوز.

ويقود الجيش المغربي جهود الإغاثة، بدعم من مجموعات وفرق إغاثة أرسلتها 4 دول، هي قطر والإمارات وبريطانيا وإسبانيا، لكن التضاريس الوعرة والطرق المتضررة وتباعد القرى من العوامل التي أدت إلى صعوبة عمل الفرق في الأماكن المتضررة من الزلزال.

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