شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: الجيش يقرر تعزيز قواته على الحدود مع قطاع غزة

إعلام الاحتلال: الجيش يقرر تعزيز قواته على الحدود مع قطاع غزة
الاحتلال يقرر تعزيز تواجده على الحدود مع قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قراراً بشأن قواته المتواجدة على الحدود مع قطاع غزة.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن جيش الاحتلال قرّر تعزيز قواته على الحدود مع قطاع غزة؛ وذلك استعداداً للفعاليات المخطط إقامتها بالقرب من الشريط الحدودي.

وقد أعلنت وزارة الصحة بغزة، أول أمس، الأربعاء، عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، جراء انفجار وقع في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، خلال تظاهرات للمواطنين في المكان.

وأفادت الوزارة بوصول خمسة شهداء و25 اصابة من بينها حالات خطيرة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها في مجمع الشفاء الطبي.

وسبق أن أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.

وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.


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