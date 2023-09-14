الإسلامية المسيحية: الاحتلال يصعد حربه على التعليم الفلسطيني في القدس

رام الله - دنيا الوطنأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حملة التصعيد الجديدة التي تشنها بلدية وشرطة الاحتلال على المدارس الفلسطينية في مدينة القدس والانتهاكات التي يتعرض لها طلبة هذه المدارس.وقالت الهيئة في بيان لها، أن مئات الطلبة المقدسيين ما زالوا حتى الآن خارج مقاعد الدراسة بسبب رفض أولياء الأمور للمنهاج الإسرائيلي واصرارهم على تدريس أبنائهم المنهاج الفلسطيني.وأضافت الهيئة أن بلدية الاحتلال بدأت بانتهاج إجراءات عدوانية وغير أخلاقية بحق المدارس التي تعتمد المنهاج الفلسطيني، وصلت إلى درجة تخيير الطلاب إما أن يقبلوا بالمنهاج الإسرائيلي أو مصادرة حقهم في التعليم واخراجهم من مقاعد الدراسة.وقالت الهيئة أن شرطة الاحتلال لا تزال تواصل انتهاكاتها بحق مدارس القدس وطلابها، حيث شنت بالأمس حملة جديدة استهدفت عدداً من المدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني وقامت بمصادرة عدد من الكتب، فيما لا يزال عناصر شرطة الاحتلال يترصدون للطلاب أثناء خروجهم من المدارس ويقومون بتفتيش حقائبهم ومصادرة الكتب الفلسطينية.وطالبت الهيئة المنظمات الدولية وخاصة منظمة اليونسكو التدخل لوقف هذه الجرائم التي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الذي يلزم السلطة القائمة بالاحتلال عدم التدخل في شؤون التعليم للإقليم المحتل.