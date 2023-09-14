"تنشر الفاحشة والرذيلة".. رابطة علماء فلسطين تستنكر نشرات توزعها أونروا على مدراء المناطق التعليمية





وأوضحت الرابطة أنها: "نشرة تمجدُ الفاحشة والرذيلة، وتستهدف القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع الفلسطيني".



وترى رابطة علماء فلسطين، أنَّ من يسوّغ هذا الانحلال الجنسي إنما يسلك بذلك مسلك من انتكست فطرتهم من قوم لوط، حيث قالوا فيما حكى الله عنهم في كتابه العزيز: (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) النمل:56.



وطالبت إدارة (أونروا) بالتراجع وسحب هذه النشرات والتحقيق الفوري حول من قام بوضعها ضمن النشرات، والاعتذار للشعب الفلسطيني العظيم عن هذه السقطة التي تعد خنجراً في خاصرة اللاجئين الفلسطينيين.



وحذرت رابطة علماء فلسطين، من بعض المنظمات والجمعيات النسوية، ووسائل الإعلام التي تتبنى هذه الدعوات تحت مُسمى حقوق الإنسان والحرية والتقدمية والديمقراطية، وغير ذلك من الشعارات البرَّاقة والزائفة.



ودعت رابطة علماء فلسطين، كل الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات العلمية الفلسطينية إلى تضافر الجهود للوقوف بشدة ضدَّ هذه النشرة ومنع توزيعها وتوزيع كلِّ نشرة مشابهة تتعارض مع ديننا وأعراف مجتمعنا المسلم وتقاليده.





ووفق بيان الرابطة، فإن نشرة (أونروا) تتضمن "المساواة بين الجنسين وفقاً لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بين الجنسين بشمول الزملاء والمستفيدين من المثليات والمثليين ومزدوجـي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهـويـة الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى".

وجاء فيها إنه: "في حال تعارض ذلك مع الأعراف الثقافية المحلية – أي القيم والأخلاق الإسلامية-، وجوب اسـتـرشاد السلوكيات بمعايير السلوك للخدمة المدنية الدولية وغيرها من الأنظمة والـقـواعـد التابعة للأمم المتحدة". أي استبعاد القيم والأخلاق والمبادئ المستوحاة من الشريعة الإسلامية.





وأعرب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، مساء اليوم الخميس، عن رفضه توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) نشرات تخالف عقيدة شعبنا وسمته المتدين المحافظ، وتتنافى مع عادات وأعراف وتقاليد مجتمعنا في قطاع غزة.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "نرى في هذه الخطوة تساوق واضح مع محاولات ترويج مفاهيم شاذة عن قيمنا وأخلاقنا وتخالف الفطرة البشرية السوية".

وأضاف: "من الخطورة أن تجند منظمة أممية كوكالة الغوث امكاناتها وبرامجها لخدمة هدف بعيد تماما عن مبرر إنشائها وهو خدمة اللاجئين من أبناء شعبنا، ونستهجن أن تخصص الوكالة مواردها المالية والبشرية لمثل هذه البرامج في ظل الحديث عن أزمات مالية تسببت بإيقاف العديد من البرامج والخدمات الضرورية".

وتابع معروف: نعلن بشكل واضح أن هذا الأمر غير مقبول لدينا ونرى فيه تجاوز واضح من إدارة الوكالة لنظامها الداخلي وبروتوكول عملها التأسيسي، الذي يحتم عليها الالتزام بقيم وأعراف وقوانين المجتمعات التي تقدم لها الخدمات، وعليه فإننا أبلغنا إدارة الوكالة رسميا بهذا الموقف الرافض وطالبناها بضرورة سحب هذه النشرات والاعتذار لشعبنا والتحقيق فيما جرى، مع التأكيد أننا لن نسمح بتمرير مثل هذه المخططات التي تستهدف ضرب قيم مجتمعنا المحافظ والترويج لمفاهيم وسلوكيات الانحلال الأخلاقي.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت رابطة علماء فلسطين، اليوم الخميس، ما أقدمت عليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من توزيع نشرة مسيئة للقيم والأخلاق الدينية ومخالفة للعقل الصريح والفطرة السليمة على مدراء المناطق التعليمية بهدف تعميمها على المدرسين في قطاع غزة.