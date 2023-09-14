شؤون فلسطينية

تجمع النقابات المهنية ينعى شبان غزة الذين استشهدوا بمخيم ملكة شرق غزة

رام الله - دنيا الوطن
ينعى تجمع النقابات المهنية الفلسطينية شبان غزة الذين استشهدوا في مخيم ملكة شرق غزة خلال فعاليات الشباب الثائر وذلك وفاءً ودفاعاً عن أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

والشهداء هم محمد قدوم وبراء الزرد وأحمد عزالدين الجعبري وناصر نوفل وفارس مطر وعلي عياد.

وقال التجمع: "إننا في تجمع النقابات نتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز والشموخ لذوي الشهداء وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وندعو الجميع من أبناء النقابات الميامين للمشاركة في جنازات وأعراس الشهداء، وتفقد أحوال الجرحى والمصابين".

وتابع: أن "هذه الدماء الطاهرة ستبقى لعنةً تطارد المحتلين الصهاينة حتى زوال كيانهم عن أرضنا وقدسنا".

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