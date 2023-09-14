حزب الشعب يتقدم من الشعب الليبي بالتعازي بضحايا الفيضانات

رام الله - دنيا الوطنعبر حزب الشعب الفلسطيني عن خالص تعازيه الحارة للشعب الليبي الشقيق بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية، وأدت إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين، وإحداث دمار واسع في البنية التحتية والمؤسسات وتهجير أحياء سكنية بكاملها بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها الذين اصبحوا في عداد المفقودين.واضاف في بيان صحفي: "إننا نعبر عن تضامننا الاخوي الصادق مع الشعب الليبي الشقيق بضحايا الفيضانات، وندعو المجتمع الدولي وجامعة الدول العربيّة وكل المؤسسات الانسانية في العالم إلى سرعة تقديم العون والإسناد العاجلة لهم، والوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في مواجهة الآثار الناجمة عن هذه الفيضانات، واعتبار المناطق التي ضربتها مناطق منكوبة".