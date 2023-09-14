شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي بغزة: نرفض توزيع أونروا نشرات تخالف عقيدة شعبنا وسمته المتدين المحافظ

الإعلامي الحكومي بغزة: نرفض توزيع أونروا نشرات تخالف عقيدة شعبنا وسمته المتدين المحافظ
الإعلامي الحكومي بغزة يعلن رفضه توزيع أونروا نشرات تخالف عقيدة شعبنا وسمته المتدين المحافظ
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، مساء اليوم الخميس، عن رفضه توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) نشرات تخالف عقيدة شعبنا وسمته المتدين المحافظ، وتتنافى مع عادات وأعراف وتقاليد مجتمعنا في قطاع غزة.

وقال معروف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "نرى في هذه الخطوة تساوق واضح مع محاولات ترويج مفاهيم شاذة عن قيمنا وأخلاقنا وتخالف الفطرة البشرية السوية".

وأضاف: "من الخطورة أن تجند منظمة أممية كوكالة الغوث امكاناتها وبرامجها لخدمة هدف بعيد تماما عن مبرر إنشائها وهو خدمة اللاجئين من أبناء شعبنا، ونستهجن أن تخصص الوكالة مواردها المالية والبشرية لمثل هذه البرامج في ظل الحديث عن أزمات مالية تسببت بإيقاف العديد من البرامج والخدمات الضرورية".

وتابع معروف: نعلن بشكل واضح أن هذا الأمر غير مقبول لدينا ونرى فيه تجاوز واضح من إدارة الوكالة لنظامها الداخلي وبروتوكول عملها التأسيسي، الذي يحتم عليها الالتزام بقيم وأعراف وقوانين المجتمعات التي تقدم لها الخدمات، وعليه فإننا أبلغنا إدارة الوكالة رسميا بهذا الموقف الرافض وطالبناها بضرورة سحب هذه النشرات والاعتذار لشعبنا والتحقيق فيما جرى، مع التأكيد أننا لن نسمح بتمرير مثل هذه المخططات التي تستهدف ضرب قيم مجتمعنا المحافظ والترويج لمفاهيم وسلوكيات الانحلال الأخلاقي.

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