بحر يقدم واجب العزاء لذوي شهداء معركة الدفاع عن الأسرى
زار وفد برلماني برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، بيوت عزاء شهداء معركة الدفاع عن الأسرى، وضم الوفد كل من النواب د. عبد الرحمن الجمل و د. يوسف الشرافي وأ.محمد فرج الغول و د. سالم سلامة ولفيف منةإدارة المجلس التشريعي.
وقدم د. بحر خالص التعازي و المواساة لذوي الشهداء مؤكداً ان دماءهم الزكية الطاهرة التي رووا بها أرض فلسطين دفاعاً عن قضية الأسرى ستبقى وقوداً لثورة شعبنا نحو الحرية للأسرى والمسرى.
وأشاد بصبر ذوي الشهداء و احتسابهم سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يُسكن الشهداء الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
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