بحر يقدم واجب العزاء لذوي شهداء معركة الدفاع عن الأسرى











رام الله - دنيا الوطنزار وفد برلماني برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، بيوت عزاء شهداء معركة الدفاع عن الأسرى، وضم الوفد كل من النواب د. عبد الرحمن الجمل و د. يوسف الشرافي وأ.محمد فرج الغول و د. سالم سلامة ولفيف منةإدارة المجلس التشريعي.وقدم د. بحر خالص التعازي و المواساة لذوي الشهداء مؤكداً ان دماءهم الزكية الطاهرة التي رووا بها أرض فلسطين دفاعاً عن قضية الأسرى ستبقى وقوداً لثورة شعبنا نحو الحرية للأسرى والمسرى.وأشاد بصبر ذوي الشهداء و احتسابهم سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يُسكن الشهداء الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.