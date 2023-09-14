شؤون فلسطينية

الأحمد يبحث مع نائب أمين عام الجبهة الشعبية الأوضاع في مخيم عين الحلوة

الأحمد يبحث مع نائب أمين عام الجبهة الشعبية الأوضاع في مخيم عين الحلوة
خلال لقاء الأحمد وجميل مزهر في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، اليوم الخميس، مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، الأوضاع في مخيم عين الحلوة والآليات الجدّية الكفيلة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتهمين باغتيال اللواء الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه.

وجرى التأكيد على الالتزام الفعلي بمقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، وكافة المساعي الأخوية اللبنانية الحريصة على وضع حد للأحداث التي تستهدف وجود مخيم عين الحلوة، وما ألحقته من خسائر بشرية ومادية ومعنوية، وتدمير المنازل والممتلكات، وخطورة ما يجري من تهديد للاستقرار والسلم الأهلي، والذي يخدم المشاريع المشبوهة الهادفة للنيل من القضية الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم وتهديد الوجود الفلسطيني في لبنان.

كما جرى التأكيد على استكمال البحث بالآليات العملية لتشكيل الأرضية المناسبة لترتيب الوضع الفلسطيني، بما يؤسس إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وتصليب وتحشيد عناصر القوة الفلسطينية دعما لصمود شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية الاستعمارية.

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