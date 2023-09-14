شؤون فلسطينية

المفتى العام يُعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف

المفتى العام يُعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
المفتى العام يُعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
– رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الجمعة الـ 15 أيلول/سبتمبر 2023 المتمم لشهر صفر لعام 1445هـ، وأن يوم السبت الـ 16 أيلول/سبتمبر 2023، هو الأول من شهر ربيع الأول.

وأضاف: وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم الأربعاء الـ 27 أيلول/سبتمبر 2023.

وانتهز الشيخ محمد حسين هذه المناسبة العطرة للتأكيد على دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة
المتطرفين والمستوطنين ضده.

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