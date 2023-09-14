شؤون فلسطينية

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو انتهت

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو انتهت
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد في ذكرى مرور (30 عاما) على اتفاقية اوسلو الاولى (غزة – أريحا اولا)  التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في حديقة البيت الأبيض في 13 من أيلول/سبتمبر عام 1993 برعاية اميركية إلى العودة للمرجعيات الوطنية الجامعة، التي تم التوافق عليها في المجلس الوطني الفلسطيني وفي دورات المجلس المركزي الفلسطيني وإلبدء الفوري بخطوات عملية وملموسة لوقف العمل بهذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات ظالمة ومجحفة.

وأضاف: كنا في حينه في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد عارضنا وما زلنا نعارض تلك الاتفاقيات وقلنا أن كل مادة من موادها تحتاج الى مفاوضات ومفاوضات لا تنتهي ، فضلا عن خطيئة القبول بتقسيم الضفة إلى مناطق  ( أ . ب.ج) واستبعاد القدس والاستيطان والمياه والحدود واللاجئين من أحكامها .

وتابع: في حينه كان عدد المستوطنين نحو 110 آلاف مستوطن، وكانت مساحة سيطرة المستوطنات محدودة. ، أما اليوم فقد وصل عدد المستوطنين إلى اكثر من 750 ألف مستوطن، أي تضاعف في ظلال أوسلو سبعة أضعاف وأصبحت المستوطنات ومعسكرات الجيش تسيطر عمليا على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وأصبحنا كيفما تجولنا خارج المدن في الضفة الغربية، نجد أنفسنا في مناطق الاستيطان، وإذا أضفنا لها جدار الفصل العنصري نجد انفسنا نتحرك  في أقفاص مناطق التواجد السكاني الفلسطيني .

وأكد تيسير خالد في هذه الظروف الحاسمة، التي أطلق فيها الائتلاف الفاشي الحاكم في اسرائيل الموجة الرابعة من التوسع الاستيطاني ببناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة ويخطط لإقامة مستوطنات جديدة والتوسع في نشر البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية وشرعنتها والانتقال بتسارع لمرحة الحسم والضم، على ضرورة تطوير الرد الفلسطيني على السياسة الاسرائيلية العدوانية والتوسعية ، التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف والفاشي بقيادة الثلاثي نتنياهو – سموتريتش وبن غفير، وذلك بالعودة الى قرارات الاجماع الوطني واحترامها باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ والبدء بتطبيقها وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي والشروع بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بدءا بوقف كل اشكال التنسيق مع سلطات الاحتلال ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ومقاطعة منتجات الاحتلال، التي لها بديل محلي أو عربي أو اجنبي ، مرورا بتحرير سجل السكان وفك ارتباطه بسجل الاحتلال وتحرير سجل الاراضي من سيطرة الادارة المدنية الاسرائيلية وانتهاء بمد ولاية المحاكم الفلسطينية لتشمل جميع المتواجدين على ارض دولة فلسطين تحت الاحتلال وتحديدا المستوطنين والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على تحركات سياسية وديبلوماسية هي ضرورية من حيث المبدأ ولكنها كما يعرف الجميع ساهمت في الماضي في اشاعة الوهم بعملية سياسية استخدمتها اسرائيل غطاء ليسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

بحر يقدم واجب العزاء لذوي شهداء معركة الدفاع عن الأسرى

بحر يقدم واجب العزاء لذوي شهداء معركة الدفاع عن الأسرى

الأحمد يبحث مع نائب أمين عام الجبهة الشعبية الأوضاع في مخيم عين الحلوة

الأحمد يبحث مع نائب أمين عام الجبهة الشعبية الأوضاع في مخيم عين الحلوة

تفاصيل لقاء الأحمد ونبيه بري بشأن مخيم عين الحلوة

تفاصيل لقاء الأحمد ونبيه بري بشأن مخيم عين الحلوة

المفتى العام يُعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف

المفتى العام يُعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف

حماس تُعلق على وصف غوتيريش المقاومة بالعنف

حماس تُعلق على وصف غوتيريش المقاومة بالعنف

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو انتهت

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو انتهت

هيئة الأسرى: صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي

هيئة الأسرى: صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يقدم واجب العزاء لذوي شهداء معركة الدفاع عن الأسرى

بحر يقدم واجب العزاء لذوي شهداء معركة الدفاع عن الأسرى

الأحمد يبحث مع نائب أمين عام الجبهة الشعبية الأوضاع في مخيم عين الحلوة

الأحمد يبحث مع نائب أمين عام الجبهة الشعبية الأوضاع في مخيم عين الحلوة

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو انتهت

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو انتهت

هيئة الأسرى: صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي

هيئة الأسرى: صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي

هيئة الأسرى: فارس يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تور وينسلاند

هيئة الأسرى: فارس يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تور وينسلاند

&quot;التعليم العالي&quot; تُواصل جهودها لتطوير الأولويات الوطنيّة البحثيّة

"التعليم العالي" تُواصل جهودها لتطوير الأولويات الوطنيّة البحثيّة

بريطانيا: اتحاد النقابات العمالية يؤكد دعمه لمقاطعة المستعمرات وللحق في مقاطعة إسرائيل

بريطانيا: اتحاد النقابات العمالية يؤكد دعمه لمقاطعة المستعمرات وللحق في مقاطعة إسرائيل

اشتية يبحث مع وزيرة خارجية النرويج ترتيبات اجتماع المانحيين

اشتية يبحث مع وزيرة خارجية النرويج ترتيبات اجتماع المانحيين

منوعات

صور.. حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا

صور.. حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا

رانيا يوسف تثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة عن الرجال

رانيا يوسف تثير جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة عن الرجال

الحالة الصحية لـ نسرين طافش بعد تعرضها لوعكة صحية

الحالة الصحية لـ نسرين طافش بعد تعرضها لوعكة صحية

بعد كسر قدمها.. كيف بدت دنيا عبد العزيز في ظهروها الأول؟

بعد كسر قدمها.. كيف بدت دنيا عبد العزيز في ظهروها الأول؟

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويكشف أمراً جديداً حول خلافه مع طليقته

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويكشف أمراً جديداً حول خلافه مع طليقته

بالصور: جنى عمرو دياب بفستان أبيض والجمهور يغازلها

بالصور: جنى عمرو دياب بفستان أبيض والجمهور يغازلها

أول تعليق من محمد الترك على زلزال المغرب يكشف تطورات علاقته بـ دنيا بطمة

أول تعليق من محمد الترك على زلزال المغرب يكشف تطورات علاقته بـ دنيا بطمة

صور جريئة لـ ياسمين صبري تعرّضها لموجة انتقادات حادّة

صور جريئة لـ ياسمين صبري تعرّضها لموجة انتقادات حادّة

جوري بكر تشارك صورة لمولودها وسط تفاعل كبير من الجمهور

جوري بكر تشارك صورة لمولودها وسط تفاعل كبير من الجمهور

أحمد زاهر يوجّه رسالة غامضة لجمهوره عبر (إنستغرام).. ماذا قال؟

أحمد زاهر يوجّه رسالة غامضة لجمهوره عبر (إنستغرام).. ماذا قال؟

عربي

مسؤولون حوثيون يزورون الرياض لبحث حل دائم للأزمة في اليمن

مسؤولون حوثيون يزورون الرياض لبحث حل دائم للأزمة في اليمن

الجزائر: المُناضلة جميلة بوحيرد تدخل المستشفى

الجزائر: المُناضلة جميلة بوحيرد تدخل المستشفى

هزة أرضية تضرب شمال سورية

هزة أرضية تضرب شمال سورية

شاهد: مشهد مفزع.. جثث غرقى الإعصار تطفو على سواحل ليبيا

شاهد: مشهد مفزع.. جثث غرقى الإعصار تطفو على سواحل ليبيا